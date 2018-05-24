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Рубрика: Новости

День славянской письменности и культуры

24 мая 2018, 17:19

Утро в главном православном храме Мозыря началось с божественной литургии в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Заслуга братьев в том, что они создали славянскую азбуку, разработали методику славянских словосочетаний. Ими было переведено несколько священных книг, что способствовало ведению и распространению богослужения на понятном языке. Туровская Епархия уже 8 год подряд День славянской письменности и культуры отмечают Крестным ходом.

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