День Победы. В Калинковичах на главную площадь вышли сотни благодарных потомков солдат Великой Победы

Праздничные мероприятия 9 мая проходили в больших и малых белорусских городах. Не стали исключением и Калинковичи, где на главную площадь вышли сотни благодарных потомков солдат Великой Победы.

9 мая – день, когда тысячи жителей больших и малых белорусских городов выходят на улицы, чтобы в едином порыве, вновь и вновь, благодарить солдат Великой Победы. На площади в Калинковичах праздничным утром – сотни, если не тысячи, благодарных потомков. Все они – и взрослые, и дети, — пришли отдать дань памяти и уважения фронтовикам, подпольщикам, труженикам тыла, узникам концлагерей.

Количество ветеранов, которые выходят на митинги 9 мая, уменьшается с каждым годом. На этих стульях – их всего 12. Часть свидетелей той страшной войны поздравления принимают дома. Представители предприятий, чиновники, соцработники, школьники, байкеры и артисты не устают говорить «спасибо»!

На митинге в Калинковичах не было пафосных и длинных речей. Мероприятие с особой, душевной, атмосферой, которая является особенностью небольших райцентров. Цветы участники митинга возложили на Аллее героев. В честь победителей – праздничные оружейные залпы. Свой творческий подарок всем собравшимся подарили одаренные школьники.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.