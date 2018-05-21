Пионерское движение – наследие Советского Союза — в суверенной Беларуси не исчезло, а трансформировалось и получило второе рождение. Лучшие традиции нашли современное воплощение. Пионеры 21 века – это ребята, которые, как и их предшественники, стремятся быть примером, быть лучшими. Отличники, помощники, патриоты. Представители всех школ собрались на торжественном слете в сквере возле исполнительного комитета, чтобы подвести итоги своей масштабной деятельности и вместе отпраздновать День пионерской дружбы.

Пионер – будь готов! Всегда готов! И в 21 веке этот мотивирующий призыв звучит актуально. Разнообразные патриотические акции, спортивные мероприятия, насыщенная культурная программа и туристические слеты. Мотивировать детей на активную, позитивную и главное полезную деятельность—задачи пионерского движения сегодня.