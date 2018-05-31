День открытых дверей в Мозырском областном лицее собрал старшеклассников и их родителей

Красная дорожка и церемония приветствия. В Мозырском областном лицее особые гости – те, кто буквально через несколько месяцев могут присоединиться к большой семье лицеистов. Как и в прошлом году, контрольная цифра приема 144 человека. Шесть профильных классов обещают изучение предметов на повышенном уровне. Русский и иностранный языки, естественные науки и обществоведческие дисциплины. Вступительные испытания по этим предметам для будущих 10-классников начнутся с 16 июня. Для тех, кто собирается в 11-класс, тестирование пройдет позже – с 18 по 24 августа. Равные условия для сельских жителей и горожан. Конкурс прошлого года больше двух человек на место. Впрочем, среди поступающих много медалистов. Победители заключительного этапа республиканской олимпиады зачисляются без вступительных испытаний.

Особое внимание и условиям проживания в общежитии. Ведь среди лицеистов много иногородних. Жители Лельчиц, Ельска, Наровли, а также других регионов Гомельской области ежегодно составляют достойную конкуренцию мозырянам.