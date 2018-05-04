День Барбаровского сельского совета

Инспекции со стороны контролирующих и проверяющих служб на неделе подвергся один из самых красивых сельских исполнительных комитетов Мозырщины. Барбаровский сельисполком – самый маленький в районе, включает в себя всего 8 населенных пунктов, в которых проживают чуть больше 430-ти человек. Тем не менее, вопросу наведения порядка на земле, а именно он был одним из главных в повестке Дня сельсовета, здесь уделяют очень большое внимание.

Достигать определенных результатов, признается председатель сельисполкома, удается при поддержке районных органов власти. Сохранить порядок на территории населенных пунктов и сберечь природные красоты в первозданном виде также помогают студенты педагогического университета, лесничие Мозырского опытного лесхоза, работники совхоз-комбината «Заря». У флагмана сельхозсферы в Барбаровском сельсовете расположены фермы по выращиванию крупного рогатого скота. С деятельностью предприятия и условиями для рабочих, членов выездной рабочей группы детально познакомил директор «Зари» Олег Слинько. Здесь же поделился планами на будущее. Когда закончатся работы на птицеферме, новые рабочие места появятся в Махновичском сельсовете. Идет реконструкция механических мастерских в Наровлянском отделении «Зари». Через полгода планируется открытие еще одного фирменного магазина в Гомеле. Но и здесь, в Барбаровском отделении, предприятию есть, чем гордиться. Достаточно просто посмотреть на территории, чистые коровники, ухоженных животных. А такие комфортные бытовые условия для сотрудников обеспечены даже не на каждом городском предприятии. Попрощавшись со стабильной «Зарей», представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома вникли в другие стороны жизни сельских жителей. Отдых и медицинская помощь, воспитание детсадовцев и образование для школьников, торговля и бытовое обслуживание. Каждый пункт получил свою оценку. Дни сельского совета – давно и хорошо зарекомендовавшая себя форма работы. По их итогам ряд руководителей получает дополнительные поручения – где доработать, на что или на кого обратить внимание. Детальный диалог с сельскими жителями ясно показывает, людей интересуют десятки вопросов – от благоустройства до собственной безопасности.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.