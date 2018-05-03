Даешь жару! Май с первых дней бьет температурные рекорды

Даешь жару! Май с первых дней бьет рекорды, температурные. 2 мая в Гомельской области обновлен температурный рекорд дня за все время метеонаблюдений. В среду в Брагине воздух прогрелся до 30,5 градусов. По данным Мозырского гидрометеоцентра, в нашем городе 2 мая столбик термометра поднялся до 29 градусов, это на 8-10 градусов выше климатической нормы. Столь резкий приход лета повлиял и на гардероб мозырян. Куртки и ботинки сменили майки и сандалии. Некоторые горожане уже открывают купальный сезон. Кстати, вода в Припяти прогрелась до 19 градусов. Каждые сутки река становится ниже в среднем на 4-5 сантиметров. По краткосрочным прогнозам метеорологов, к выходным жара немного спадет, а ветер задует северный.