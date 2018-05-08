Чтобы помнили… В Мозырском районе в живых осталось всего 40 Солдат Победы

9 мая – это особый праздник. Каждый старается по-своему поздравить ветеранов, сказать, что-то искреннее, теплое, от души, порадовать, поблагодарить. Мозырские депутаты с почетной миссией отправились по ценным адресам, чтобы выразить признательность.

Владимир Иванович Прусов 18-летним юношей был призван в 43, а демобилизовался только в 51-ом. Ветеран, который прошел пекло Курской дуги, знает и помнит, что такое война, сейчас с болью смотрит мировые новости о военных конфликтах. Ведь самое ценное в мире—это мир.

Полина Алексеевна Миронович была фронтовой медсестрой, сколько жизней спасла не счесть и не вспомнить. Для нее война закончилась на Дальнем Востоке.

В Мозырском районе осталось всего 40 участников войны, тех, кто сражался на фронтах. Ряды бравых солдат постоянно редеют. К сожалению, в битве со временем они проигрывают. Именно поэтому так ценно внимание и забота к тем, для кого День Победы – главный праздник в жизни. Депутат районного совета, известный мозырский бизнесмен и меценат, заботу о ветеранах считает своим личным долгом – в память об отце, в память о Великом общем подвиге, в который каждый внес свою личную лепту. В канун праздника Победы ветеранам особое внимание, но оно не ограничивается одним днем. Забота об этих людях – это еще одно подтверждение того, что никто не забыт.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер.