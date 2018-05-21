Чествование одаренных детей в СШ №9

Дворец культуры ОАО «Мозырский НПЗ» в этот вечер заполнили взволнованные учителя, школьники и их родители. Сотни людей собрались на праздничное торжество. И на большой сцене наградили тех, кем особенно гордится 9-я школа.

За четыре учебных четверти и даже летние каникулы ученики собирают один из самых больших в районе букетов наград интеллектуальных, спортивных и творческих состязаний. Радостью своих достижений они с удовольствием делятся друг с другом, как в настоящей дружной семье.