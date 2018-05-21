Дворец культуры ОАО «Мозырский НПЗ» в этот вечер заполнили взволнованные учителя, школьники и их родители. Сотни людей собрались на праздничное торжество. И на большой сцене наградили тех, кем особенно гордится 9-я школа.
За четыре учебных четверти и даже летние каникулы ученики собирают один из самых больших в районе букетов наград интеллектуальных, спортивных и творческих состязаний. Радостью своих достижений они с удовольствием делятся друг с другом, как в настоящей дружной семье.
Рубрика: Новости
Чествование одаренных детей в СШ №9
21 мая 2018, 17:07
Дворец культуры ОАО «Мозырский НПЗ» в этот вечер заполнили взволнованные учителя, школьники и их родители. Сотни людей собрались на праздничное торжество. И на большой сцене наградили тех, кем особенно гордится 9-я школа.
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