«Бессмертный полк» в гимназии

День Победы в гимназии отмечают каждый год. И каждый год стараются сделать это по-особенному и так, чтобы преподать со сцены маленький урок истории Великой кровопролитной войны. Идея собрать в стенах гимназии «Бессмертный полк» давно витала в воздухе. На брошенный клич организаторов отозвались десятки мальчишек и девчонок, самыми активными оказались учащиеся начального блока, а так же 5-6 классов.

С фотографий смотрят герои войны. За ними, как за крепкой стеной, стоят их внуки и правнуки. Эти люди с портретов действительно когда-то стали щитом для будущих поколений. Сегодня их потомки готовы рассказать о подвигах прадедов, чеканя наизусть строки из биографии.

Бессмертный полк – это история войны в лицах. Биографии тысяч людей переплелись и сложились в общую большую Победу. Акция в гимназии прошла с огромным успехом. Душевные стихи, фронтовые песни, а в ответ слезы и большая благодарность практически ушедшему поколению солдат войны.

Лидия Потар, Олег Фицнер.