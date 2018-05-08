С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

«Бессмертный полк» в гимназии

8 мая 2018, 16:43

День Победы в гимназии отмечают каждый год. И каждый год стараются сделать это по-особенному и так, чтобы преподать со сцены маленький урок истории Великой кровопролитной войны. Идея собрать в стенах гимназии «Бессмертный полк» давно витала в воздухе. На брошенный клич организаторов отозвались десятки мальчишек и девчонок, самыми активными оказались учащиеся начального блока, а так же 5-6 классов.
С фотографий смотрят герои войны. За ними, как за крепкой стеной, стоят их внуки и правнуки. Эти люди с портретов действительно когда-то стали щитом для будущих поколений. Сегодня их потомки готовы рассказать о подвигах прадедов, чеканя наизусть строки из биографии.
Бессмертный полк – это история войны в лицах. Биографии тысяч людей переплелись и сложились в общую большую Победу. Акция в гимназии прошла с огромным успехом. Душевные стихи, фронтовые песни, а в ответ слезы и большая благодарность практически ушедшему поколению солдат войны.
Лидия Потар, Олег Фицнер.

comments powered by HyperComments
Комментарии (RSS)
«
»