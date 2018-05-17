Автобусный парк № 2 возобновляет рейсы к черноморскому побережью

Наступает сезон отпусков. Самое время задуматься о том, где провести отдых. Автобусный парк возобновляет рейсы к черноморскому побережью. О том, куда будут курсировать автобусы, какие льготы предоставляются пассажирам и сколько будет стоить билет к морю, узнавали наши корреспонденты.

Отпуск и море. Для многих эти слова почти синонимы. Автобусный парк №2 возобновляет сезонный маршрут. С 24 июня 1 раз в неделю по воскресеньям будут организованы поездки по маршруту Мозырь – Белгород-Днестровский. Среди остановочных пунктов – Одесса и поселок Затока.

Кстати, стоимость поездки не изменилась с прошлого года. Так же, как и летом 17, большая часть пути будет проходить в ночное время. Пассажирам также гарантируют относительный комфорт: на рейсе задействуют автобусы, оснащенные кондиционерами и видео- и аудио- системами. Еще один плюс – билеты можно будет приобрести сразу в две стороны. В АП-2 займутся мониторингом спроса на поездки. Если желающих будет много, а билетов будет не хватать, введут дополнительные рейсы по пятницам.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.