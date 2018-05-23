Ансамбль «Харошки» с аншлагом выступил в Мозыре

В закулисье Дворца культуры нефтепереработчиков – предконцертная суета. Кто-то уже облачился в изящные костюмы, у других – последние приготовления. Пожалуй, больше всех волнуется центральный герой вечера – урожденный мозырянин Василий Приходько. Ведь у него сегодня — бенефис.

С ансамблем «Хорошки» у него связана практически вся жизнь. Много лет назад талантливый мальчик из полесского города попал в коллектив, который сегодня называют национальным достоянием и гордостью Беларуси. И сегодня солист ансамбля смело говорит: «Хорошки» — моё всё»!

Концерт заслуженного хореографического ансамбля в Мозыре прошел с аншлагом. Зрители увидели все богатство старинных белорусских танцев, которые благодаря «Хорошкам» обрели новую жизнь и современное звучание. При этом каждое движение сохранило в себе подлинную народность и первозданную красоту. Задорные праздничные танцы, лирические баллады, соревновательные переплясы соседних деревень и шуточные номера с головокружительными трюками. С этой хореографической сказки мозыряне выходили, действительно, пританцовывая.