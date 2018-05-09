9 мая в парке «Победа»

Празднование Дня Победы переместилось в парк «Победа». В полдень здесь уже очень многолюдно. Замечательная погода, десятки торговых мест, многообразие предложений и развлечения на любой вкус и кошелек. Песни и поздравления с каждой сценической площадки.

Городской парк, место любимое горожанами, в последние годы становится даже немного тесным. Особенно очевидным это было в День Победы. Тысячи отдыхающих, море позитивных эмоций и общее настроение торжества. 9 мая – день, который никогда не вызывал неоднозначного отношения.

Ребятня кружилась на каруселях, ела сладкую вату, взрослым тоже было чем угоститься. Городская торговля, как всегда, оказалась во всеоружии и на высоте. Блины, шашлыки, выпечка… Запахи манили и заставляли останавливаться у торговых палаток.

Сфотографироваться со сказочными героями, сделать аквагрим, посмотреть выступления артистов или спортсменов… Примерить военную форму или даже примериться к боевому оружию… А самая длинная очередь – за солдатской кашей. Ею мозырян подчуют уже традиционно.

Погода, природа, настроение, организация… В этом празднике сошлось все. А еще общие для всех пожелания мира, добра и улыбок!

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов