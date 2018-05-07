7 мая неизвестные подожгли сарай в деревне Слободка Мозырского района. Это одна из основных версий произошедшего пожара

Спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о возгорании хозяйственной постройки на одном из подворий деревни Слободка Мозырского района. По прибытии к месту вызова сарай был полностью охвачен огнем, сохранялась угроза распространения пламени на рядом стоящее строение. Оперативными действиями пожар ликвидировали. Огонь уничтожил хозпостройку и находившееся в ней имущество. Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара – поджог. Материалы для дальнейшего разбирательства переданы в правоохранительные органы.