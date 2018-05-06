6 мая в Мозырь прибудет чтимая копия чудотворной иконы Жировичской Божьей Матери. Эта святыня – одна из наиболее почитаемых в Беларуси. По преданию, она явилась на камне возле Жировичей в конце XV века. Образ считается чудотворным. У иконы просят исцеления от недугов и телесной немощи, от врожденных аномалий и хронических болезней. Молятся об избавлении от вредных привычек, просят защитить от пожара и внезапного бедствия. Обращаются при сомнениях, когда встают перед сложным выбором. Принесение чтимой копии чудотворной иконы Божией Матери «Жировичская» в епархии Белорусского Экзархата осуществляется в рамках программы церковно-общественных мероприятий, связанных с юбилейными датами в 2020 году: 550-летие явления Жировичской иконы Пресвятой Богородицы, 500-летие со времени ее повторного обретения и 500-летие основания Успенского Жировичского монастыря.Поклониться иконе можно будет с 16 часов 06 мая до 20.00 12 мая. Двери храма открыты с 7 часов утра до 8 вечера.