30 лет труда и успеха. «Палесская зорачкi» готовится к юбилею

Им покорялись концертные залы республики и ближнего зарубежья, Японии и даже Голливуда, но свои лучшие номера они всегда посвящали мозырскому зрителю. 30 лет творчества отмечает детско-юношеский ансамбль народного и эстрадного танца и песни «Палесская зорачка». В эти дни юные артисты готовятся к праздничному концерту, который состоится 25 мая в 18.00 в ГДК.

Здесь едва ли можно представить импровизацию, а художественная ценность зависит от синхронности и отточенности каждого танцевального па. Маленькие и те, кто постарше, первогодки и уже опытные артисты. Визитная карточка «Палесской зорачкi» – это умение раскрывать талант артистов разных возрастов в одном сценическом номере, а это едва ли было бы возможно без дружеской «семейной» атмосферы. На занятия в «Палесскую зорачку» Полина Сакович из Калинковичей приезжает уже три года. С недавних пор она стала брать с собой свою младшую сестру.

Сотни часов репетиций и выступления на лучших концертных площадках. Колонный зал Дворца союзов в Москве и даже Голливуд за плечами у выпускницы Ульяны Завалей. 8 лет творческой карьеры у Александры Касабуцкой. 13 лет в коллективе выступает Наталья Слупачик. На их глазах писалась новейшая история «Палесской зорачкi». Первые репетиции проходили в коридоре школы. Затем был балетный класс. Сегодня «Палесская зорачка» – ансамбль с мировым именем, главным достижением которого стали не только покоренные сценические площадки, но и сотни выпускников, многие из которых свою жизнь связали с искусством. Лучшие концертные номера «Полесской зорачкi» мозырский зритель сможет увидеть уже скоро. Юбилейный концерт к 30-летию пройдет в городском дворце культуры в пятницу 25 мая в 6 вечера. В качестве почетных гостей, а еще лучших друзей ожидаются ByCity, Эдуард Ханок, а также другие столичные и мозырские артисты.

Вячеслав Приписнов.