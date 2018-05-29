В Мозыре с размахом отметили 100-летие пограничных войск. Основное торжественное мероприятие приурочили к профессиональному празднику – Дню пограничника. 28 мая в концертном зале Дворца культуры нефтепереработчиков собрались сотни мужчин и женщин в парадной форме, которым сегодня доверена важная миссия – внешние рубежи республики. Пограничные войска всегда считались элитным подразделением.

В зале – и десятки почетных гостей. Руководителям дружественных предприятий и организаций вручили памятные медали. Заслуженные памятные подарки, благодарственные письма, нагрудные знаки и новые погоны получили лучшие служащие погранотряда. В профессиональный праздник героям вечера желали чистой контрольно-следовой полосы и здоровья.

Мозырский погранотряд – самый молодой среди территориальных подразделений страны. За крепкими плечами «зеленых беретов» – порядка 380-ти километров государственной границы. Профессиональный праздник многие из них встретили на службе, неся боевое дежурство.