1 мая в деревне Ясинец произошел несчастный случай, утонул 6-летний ребенок

1 мая в Мозырском районе произошел несчастный случай. По трагическому стечению обстоятельств, в самодельном пруду утонул 6-летний ребенок.

Роковое стечение обстоятельств. 1 мая семья из Мозыря отправилась на дачу в деревню Ясенец. Взрослые занимались сельхозработами, сажали картошку, 6-летний мальчик им помогал – носил воду для полива из самодельного пруда. Вдруг ребенок пропал из поля зрения. Все сразу бросились на поиски. Посередине копанки плавала его кепка. Ребенка достали, прибывшие медики констатировали смерть.С начала года в Мозырском районе это уже второй по счету трагический случай на воде, произошедший с ребенком. Зимой на искусственном водоеме в поселке Криничный под лед провалился и утонул 13-летний мальчик. Вскоре стартует купальный сезон, спасатели призывают к осторожности и детей, и в первую очередь взрослых.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ