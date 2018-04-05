«Жизнь прекрасна»! В ДК МНПЗ состоялась премьера спектакля

С аншлагом и под гром зрительских аплодисментов отыграли премьерный спектакль актеры народного молодежного театра «Легион».

Трагикомедию классика советской драматургии Николая Эрдмана на мозырской сцене представили актеры народного молодежного театра «Легион». Премьерный спектакль «Жизнь прекрасна» уже по традиции собрал полный зрительский зал. Посмотреть было на что и на кого: яркие декорации, сильный авторский слог и новые молодые лица.

Действие спектакля переносят зрителя в лихую эпоху новой экономической политики Советского Союза. «Легионерам» идеально удалось подстроиться под дух времени, и во всех красках показать персонажей – людей, не имеющих право голоса, выбора, свободы и достоинства. Жизнь «маленького человека» в коммунальной квартире могла бы легко завершиться самоубийством. Причем, идейным и организованным при помощи «сожителей». И лишь перед лицом смерти герой Подсекальников смог набраться храбрости и озвучить все, что люди тогда предпочитали замалчивать. А затем осознал, что жизнь – все-таки прекрасна! Молодая и энергичная группа театра «Легион» снова сумела увести зрителя от тоски повседневности, и дала возможность каждому посмеяться над собственными слабостями. История, положенная в основу спектакля «Жизнь прекрасна», могла бы случиться и сегодня. Противостояние душевной трусости и благородства остаются актуальны во все времена. Для тех, кто не успел побывать на мартовской премьере, есть хорошие новости: постановку планируют вновь показать через несколько месяцев.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.