Житель Мозырского района жестоко избил своего друга-собутыльника. Пострадавший мужчина пытался выгородить товарища, но не получилось

Закрытая травма грудной клетки, 21 сломанное ребро, поврежденное легкое, многочисленные гематомы и ушибы. Именно в таком тяжелом состоянии оказался в больнице 62-летний житель Мозырского района сразу после празднования Нового года. О больном с подозрительными травмами медики сообщили правоохранителям. Однако мужчина утверждал, что он упал и таким образом причинил себе увечья. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой было установлено, что это тяжкие телесные повреждения, которые не могли образоваться от падения. В ходе расследования оказалось, пострадавшего избил собутыльник. Приятели вместе отмечали наступление 2018 года, гость после употребления спиртного потерял над собой контроль и избил хозяина. На данный момент возбуждено уголовное дело. Пострадавший мужчина зла на обидчика не держит. Но, судя по всему, друзья увидятся не скоро. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.