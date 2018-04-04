Житель Мозырского района проигнорировал запрет на лов и отправился на рыбалку на лодке, прихватив четыре сети

С 20 марта в области введен запрет на лов всех видов рыбы. Во время нереста ловля разрешается только одним крючком или спиннингом в светлое время суток и только с берега. Однако житель Мозырского района проигнорировал всевозможные правила и отправился на рыбалку на лодке, да еще с и четырьмя сетями.

Заядлого браконьера задержали инспекторы охраны животного и растительного мира на пойме реки Припять. 50-летний житель Мозырского района всего через неделю после объявления об официальном начале нереста решил не размениваться на мелочевку, а отправился на речную охоту, как следует вооружившись: на деревянной лодке, да и еще и прихватив с собой 4 сетки, общей длиной почти 150 метров.

Не смотря на то, что мужчина остался без улова, он просто не успел ничего поймать, его ожидает уголовная ответственность. Дело в том, что в сентябре 2017-го он уже был осужден за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Тогда браконьера приговорили к штрафу в 100 базовых величин и к лишению свободы на один год с отсрочкой исполнения наказания. Испытательный срок еще не закончился, а житель Мозырского района вновь попался на рыбалке вне закона. Новое уголовное дело в отношении жителя деревни Скрыгалов возбуждено по части 2 ст. 281. Максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ