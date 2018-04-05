Юридическая консультация от представителей облисполкома по новому Декрету №7

Как открыть свое дело в сфере розничной торговли или общественного питания и какие льготы существуют для нерегулярных перевозчиков? Юридическую консультацию в стенах Мозырского райисполкома смогли получить представители бизнеса Полесского региона. Семинар организован по решению губернатора Гомельской области Владимира Дворника.

Кардинальное изменение взаимоотношения власти и бизнеса, из-за чего теперь начать свое дело станет проще. Представители Гомельского облисполкома объясняют, новый декрет Президента под счастливой цифрой 7 должен существенно повлиять на экономические возможности малого и среднего бизнеса. Меньше государственного контроля и больше частных инициатив. Для открытия своего семейного дела, например, достаточно подать единственное уведомление в исполком через службу «одно окно», которое можно отправить по почте или с помощью портала электронных услуг. И уже на следующий день разрешается приступить к работе. Общие требования пожарной безопасности, санитарного состоянии, охраны окружающей среды и ветеринарии, которые максимально систематизированы и сокращены, но их выполнение обязательно, чего больше не требуют от остальных технических нормативных правовых актов, которые теперь будут нести сугубо рекомендательный характер. Максимально упростить административные барьеры, позволить бизнесу учесть все пожелания своих клиентов. Например, уходит в прошлое обязательное требование об оформлении путевых листов для перевозок пассажиров и багажа при нерегулярных перевозках. Эти и другие изменения в законодательстве сегодня под пристальным вниманием бизнеса и власти. Найти точки соприкосновения в новых экономических условиях должны помочь семинары, организованные по инициативе губернатора Владимира Дворника.

Особый режим налогообложения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания для населенных пунктов, где проживает меньше 10 тысяч человек, вводит указ президента № 345. Указ Президента предусматривает освобождение субъектов хозяйствования от налога на добавленную стоимость, налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.Особые льготы предусмотрены для ряда населенных пунктов указом Гомельского облисполкома №229, с которым можно ознакомиться на официальном сайте данного органа власти.