Яркие краски весны. Цветы в теплицах зеленхоза

В штате участка по зеленому строительству «Мозырского райжилкомхоза» — чуть больше 30-ти человек. Судя по названию, каждый из них «выстраивает» долгую и красивую жизнь самым разнообразным растениям – от однолетних цветов, которые потом пестреют на городских клумбах, до экзотических деревьев, которые годами украшают скверы и приусадебные участки. Традиционно мозыряне на улицу Фрунзе приезжают за комнатными растениями в вазонах или за цветочной рассадой. Хорошее предложение здесь есть и для дачников. Рассаду овощей – перца, баклажана, капусты, томатов, — специалисты выращивают разных сортов и скороспелости. Выбрать, оформить заказ и оплатить можно на месте, в магазине предприятия. Все – для удобства покупателей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.