Выставка-ярмарка «Все для дома и дачи» приглашает!

На главной площади города сегодня особенно многолюдно. В Городском Дворце культуры 19 апреля открылась традиционная выставка-ярмарка «Все для дома и дачи». И, надо отметить, первых покупателей долго ждать не пришлось. Завсегдатаи таких мероприятий знают, здесь можно купить то, чего порой не встретишь в магазинах. Два и цены на подобных выставках обычно более демократичные. Так могилевская «Веснянка» предлагает покупателям скидки до 60%. Итог, плащ, например, здесь можно купить всего за 16 рублей. Павильоны известных белорусских брэндов таких как «Веснянка», «Свiтанак», «Пинский трикотаж», «Красный мозырянин», которые уже не нуждаются в дополнительной рекламе, соседствуют с торговыми местами, где, как и всегда продают разнообразные приправы, чаи, сладости. На этой выставке можно купить и лекарственные травы, сборы, мед на любой вкус, бижутерию и украшения. Здесь представлены товары из Индии, домашний текстиль, свой павильон есть и у Туровской епархии. К любителям выгодного шопинга на этот раз присоединяются заядлые дачники. Ведь для них здесь немало искушений. На улице сразу несколько торговых мест, где предлагают саженцы деревьев, кустарников и цветов. Александр Леонович привез на выставку разнообразный посадочный материал, и точно знает, как превратить свой участок в райский уголок. Выставка «Все для дома и дачи» будет работать в Городском ДК на ул. Советской с 19 по 22 апреля. Всего 4 дня. Покупателей ждут с 10 до 19 часов. Выставка закроется в воскресенье в 15 часов. Но, забегая вперед, скажем, что уже в июне мозырян пригласят на новую масштабную выставку «Палесская скарбница», где продукцию можно будет не только посмотреть и примерить, но и продегустировать.

Лидия Потар, Олег Фицнер.