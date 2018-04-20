Выездной День охраны труда на ДСК

День охраны труда мировое сообщество отметит 28 апреля. А накануне представители десятков городских предприятий и организаций приняли участие в выездном семинаре. Акцент – на строительную сферу и тонкости работы с молодыми специалистами. Семинар начали с визита на строительную площадку домостроительного комбината. Здесь, на улице Малинина, активными темпами возводится 198-квартирный дом. Уже выведены несколько этажей, на объекте работают десятки специалистов. Для них, рассказывают руководители, организованы все необходимые условия. Строительные площадки, как правило, первое место, куда на стажировку приходят будущие мастера, прорабы и даже инженеры. До момента сдачи специального экзамена за каждого практиканта отвечает его руководитель. Интересно, что на домостроительном комбинате итоговую проверку проходит каждый участник процесса. В 2017 году в организациях Мозырского района произошло 7 несчастных случаев, которые привели к тяжелым производственным травмам. Один человек на рабочем месте погиб. Среди типичных нарушений – игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушение правил электробезопасности, недостатки при проведении инструктажей, стажировки и проверки знаний работников. За нарушение требований по охране труда в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность. Почти 15 лет действует Директива Президента №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Каждый работник должен помнить, что его жизнь в первую очередь зависит от него самого.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.