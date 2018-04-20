Воспитать творческую личность. Педагоги области собрались на мастер-класс в 16 школу

Методическое объединение Кукла – это не только игрушка, но и предмет творчества, и отражение культуры целого народа. В этом уверены организаторы областного методического объединения, которое состоялось в средней школе №16 в рамках открытого межрегионального мастер-класса педагогов, победителей республиканских конкурсов по декоративно-прикладному и фольклорному творчеству. Участниками мероприятия стали представители национального центра художественного творчества, научные сотрудники Мозырского педагогического университета им. Шамякина, заместители директоров и педагоги учреждений общего, среднего и дополнительного образования детей и молодежи. Транслировать лучший опыт педагогов республики по формированию творческой личности и обучить педагогов современным подходам, методикам и технологиям декоративно-прикладного и фольклорного творчества – это главная цель семинара. 16 школа Мозыря местом проведения межрегионального мероприятия стала не случайно. Творческие работы здешних мастеров являются победителями республиканских конкурсов. А еще здесь уже больше года существует кукольное ателье. А начиналось все вот с этой куклы. Сегодня Людмила Гимбут своим увлечением заражает детей и взрослых. Для коллег педагог подготовила мастер-класс по изготовлению куклы «Падарожнiца».

Демонстрация творческих методик педагогов заняла большую часть всего мероприятия. В каждом кабинете интересный замысел воплощался в жизнь буквально на глазах с непосредственным участием детей. После подведения итогов участники разъехались по домам, вдохновившись и почерпнув множество творческих идей.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.