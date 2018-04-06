Волонтеры Красного Креста спешат на помощь

Ситуация по паводку в некоторых районах Гомельщины пока еще остается напряженной. То, как ведет себя большая вода, отслеживают не только метеорологи и спасатели. За ситуацией внимательно следят и сотрудники Красного Креста.

В этих домах по ул. Советской вместе с приходом весны каждый год ждут большой воды. Для Надежды Алексеевны паводок – угроза вполне реальная. Женщине уже далеко за 80 и она хорошо помнит, как спасалась от воды в 1989.Сегодня в доме сухо, сухо уже и во дворе. Вода ушла. Но волонтеры Красного Креста оставляют хозяйке небольшой продуктовый набор и средства гигиены. Сейчас это не первая необходимость, а, скорее, моральная компенсация. Кроме гуманитарной, волонтеры оказывают и реальную помощь.

Вот этот небольшой автомобиль – целый передвижной штаб Красного Креста. Здесь теплые вещи и обувь, запас еды и воды, надувная лодка, спасательные жилеты, палатки, насосы для откачки воды и генераторы. Волонтеры отслеживают ситуацию в регионе и выезжают туда, где есть первые признаки подтоплений. В этом году в Мозыре вода подошла к опасной отметке совсем близко. Но, не дойдя до нее всего 2 см, начала отступать. Паводка ждали, к нему готовились. В отделении Красного Креста и сегодня готовы помочь тем, кто из-за большой воды оказался в безвыходной ситуации.

Лидия Потар, Юрий Горобец.