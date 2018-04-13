Внимание! Клещи активизировались

На территории Республики Беларусь наступает сезон активности клещей, через укус которых могут передаваться возбудители «клещевых инфекций», из которых в стане регистрируется болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Как только во второй половине марта стала повышаться температура воздуха, медики стали фиксировать обращения пострадавших от укусов клещей. Опасные кровопийцы начинают проявлять активность при температуре окружающей среды +5. Чем на улице теплее, тем активнее становятся клещи. Встретить их можно в лесу, на даче, принести их могут на себе и домашние животные. Собираясь за город, медики настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности: носить одежду из плотных тканей, применять отпугивающие средства, осматривать себя. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь. Кровососущие могут являться переносчиками опасных болезней, таких как болезнь Лайма и клещевой энцефалит.