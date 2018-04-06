Внеплановые проверки мест массового скопления людей прошли сразу в трех заведениях Мозыря: в кинотеатре «Мир», ТЦ «Глобалмаркет» и развлекательном центре «Спутник». Учебная тревога, эвакуация… отрабатывались действия в случае пожара. Кроме этого, спасатели внимательно обследовали здания вдоль и поперек. Сегодня уже можно сделать выводы. Из плюсов: на всех объектах установленная пожарная автоматика, а это пожарная сигнализация и система оповещения людей, исправна. Персонал обучен и знает, как действовать в случае пожара. Но есть и существенные минусы. Нарушение, которое встречается на всех объектах без исключения – загромождение путей эвакуации. Правда, чтобы устранить подобные недочеты не нужно капитальных вложений. Для исправления других замечаний, владельцам придется потратиться. По всем проверенным объектам вручены предписания, установлены сроки устранения недостатков. Задача спасателей – контроль за их исполнением. Помимо внеплановых проверок проводится мониторинг других объектов массового скопления людей. В Мозыре уже проверено более 20 заведений. Работа будет продолжена. Кстати, результаты первого этапа проверок в стране доступны всем гражданам. На сайте МЧС Беларуси есть интерактивная карта. На нее уже нанесены 334 заведения, на которых выявлены нарушения. Каждое из них обозначено специальным маркером, максимально приближенным к реальному расположению на карте. Перечень конкретных нарушений на объекте можно увидеть при нажатии на маркер в меню справа. Также МЧС предлагает гражданам сообщать о всех фактах нарушений.