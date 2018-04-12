Весна – время заготовки березового сока. Всем известно, что березовый сок – это отличное народное общеукрепляющее средство, целебный природный напиток богатый витаминами и микроэлементами. Сок можно приобрести в лесничествах Мозырского района. Как это сделать, в нашем следующем репортаже.

Абсолютно натуральный, без химических примесей, свежевыжатый, точнее, свежесобранный и всего 12 копеек за один литр. Звучит как реклама, хотя березовый сок в ней не нуждается. Это делянка в Криничанском лесничестве. Здесь на 5 гектарах леса происходит заготовка сока в промышленных масштабах. Перед сезоном специальная комиссия провела кастинг деревьев, всего были отобраны более 100 берез, подходящие под критерии, диаметр ствола – более 20 сантиметров, возраст средний –

около 65 лет. Весна в этом году запоздалая. Прохладные недели задержали появление сока. Резкое тепло – тоже не есть хорошо. Сок начали собирать всего несколько дней назад, а от желающих приобрести его уже нет отбоя.

Делянку охраняет дежурный лесник и фотоловушки. Урожай сока собирают по мере наполняемости мешков и по мере поступления заявок на его приобретение. Кстати, березовый напиток – это целый кладезь витаминов и микроэлементов. Он укрепляет и очищает организм. Сок консервируют, делают из него квас, сироп и даже вино. Сезон заготовки только начался. Продлится он до тех пор, пока на березах не появятся почки. Лесхоз приглашает за соком и напоминает, за незаконный сбор сока в запрещенных местах предусмотрены штрафы: индивидуальному предпринимателю – до ста, а юрлицу – до пятисот базовых величин. Кроме этого за каждую тонну, незаконно добытого древесного сока взыскивается сумма в размере до 10 базовых величин.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.