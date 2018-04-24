В районе улицы Малинина основные мероприятия республиканского субботника развернулись около памятного Знака воинам 33-ей ракетной дивизии. Его участниками здесь была заложена Аллея славы, посвященная ветеранам, бывшим военнослужащим, а также сотрудникам правоохранительных органов.

Макет ракеты Р14 в сквере на улице Малинина появился еще 2015 году, напоминая о том, как более 20 лет назад воины 33-ракетной дивизии недалеко от этого места прикрывали небо над западной частью Советского Союза. Их служба Родине не осталась забыта. Бывшие военнослужащие, их родственники, а также учащиеся ближайшей школы, регулярно отмечают памятные даты для дивизии на торжественных митингах. О том, где провести республиканский субботник, также долго не думали. Решили совместными усилиями высадить аллею в память о тех, кто отдавал долг своей Родине. К этой инициативе присоединились пограничники, а также ветераны внутренних дел, которые здесь же планируют установить мемориальную доску своим сотрудникам лейтенанту Михаилу Мартиновичу и сержанту Александру Царенко, которые в 1984 году погибли, выполняя свой долг.

Учащиеся областного лицея, 15 и 12 школ города, волонтеры Красного Креста. Благоустройство на улице Малинина по-настоящему приобрело общественный характер. Еще недавно пустырь между новостройками, сегодня это значимое место для сотен горожан. Многие идеи по благоустройство удалось уже реализовать. Впрочем, на этом решили не останавливаться. Уже скоро здесь появится свой музей под открытым небом. Это начиналось как политическая акция, но уже скоро превратилось в важное дело для каждого. И хотя апрельский субботник по-прежнему проходит в канун дня рождения вождя мировой революции, его участники все меньше связывают его с интересами каких-либо политических сил, отмечая практическое значение.