В Мозырском районе в деревне Бибики на пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла 6 апреля

Неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения – наиболее вероятная причина трагедии, которая произошла в деревне Бибики. 6 апреля рано утром на пульт центра оперативного управления МЧС позвонил мужчина и сообщил, что горит частный дом. Спустя минуты на место тревожного вызова прибыли первые подразделения спасателей. Строение уже было полностью охвачено огнем. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу возле печи было обнаружено тело хозяина, 1988 года рождения.

По словам соседей, погибший мужчина любил выпить и покурить. В сельисполкоме о проблемном адресе знали. Домовладение регулярно посещали члены смотровой комиссии. Хозяина обязали установить автономный пожарный извещатель. К сожалению, прибор не смог спасти его жизнь.