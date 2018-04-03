В Мозыре за сутки были угнаны две машины марки «Жигули». Третью машину российского производства злоумышленникам украсть не удалось

В Мозыре три машины, представители российского автопрома,

стали жертвами преступного посягательства. Вначале злоумышленники попытались украсть «Жигули», припаркованные в одном из дворов по улице Притыцкого. Они взломали автомобиль, но завести его так и не смогли: в транспортном средстве отсутствовал аккумулятор. Следующая попытка увенчалась успехом. Спустя время угнанный и уже брошенный ВАЗ был обнаружен в Калинковичском районе. Задержать преступников по горячим следам правоохранителям не удалось: владельцы машин обратились слишком поздно, время было упущено. Спустя сутки милиционеры вновь получили сообщение об угоне еще одних Жигулей. В этот раз хозяин оперативно обратился в РОВД. Был введен план «Перехват». В одном из гаражно-строительных кооперативов было найдено транспортное средство, а вместе с ним иподозреваемые в угоне. Сейчас они задержаны по подозрению в совершении всех трех преступлений. На данный момент двое 18-летних парней находятся в изоляторе временного содержания. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 214 УК «Угон транспортного средства, совершенный повторно и группой лиц». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.