В Министерстве образования назвали даты школьных экзаменов, последних звонков и решили, сколько будут длиться каникулы.

Последние звонки для школьников страны традиционно прозвенят 30 мая. С 1 по 9 июня тех, кто оканчивает 9-й и 11-й классы, ждут выпускные экзамены. Ученики 9-х классов будут сдавать три экзамена – русский язык, белорусский и математику. Все испытания письменные и пройдут с 2 по 7 июня. Учеников 11-х классов ждет четыре экзамена. Письменная сдача русского или белорусского языка по выбору и математики, устно – история Беларуси и иностранный язык. Письменные испытания для учеников 11-х классов пройдут со 1 по 6 июня. Кроме того, Минобразования определило, сколько в 2018/2019 учебном году будут длиться каникулы. Так, традиционно самыми длинными будут летние каникулы – 92 дня отдыха, зимние продляться 15 дней, осенние – 10, а самые короткие, весенние, составят всего 6 дней. Для учеников 1−2-х классов (3-х классов — для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы — с 11 по 17 февраля 2019 года.