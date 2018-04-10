В микрорайон «Железнодорожный» забрел лось. Лесной житель появился утром 10 апреля. Растерянное животное, не привыкшее к человеческой инфраструктуре, оказалось в западне. Своеобразной клеткой стал участок, огороженный по всему периметру сеткой-рабицой. Прибывшие на место специалисты закрыли ворота, чтобы разработать план, как вернуть лося в родную среду. Опять же, по наблюдению специалистов, это не взрослое животное, а подросток-сеголеток, который только начал взрослую самостоятельную жизнь без мамы и сразу же попал в неприятную историю. Лосиха, а это оказалась девочка, сразу же стала местной новостью номер 1. За ней наблюдали, ее фотографировали, пытались кормить и поить, и даже дали имя – Машка. Однако Машке такое повышенное внимание со стороны двуногих шло не на пользу. Лосиха испытывала стресс. Животное просто не знало как себя вести и со страхом смотрело по сторонам. Тогда было принято решение, усыпить его с помощью снотворного и вернуть в лес. Остается надеяться, что сохатый придет в себя и городское приключение будет вспоминать как страшный сон.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.