В квартирах мозырян с сегодняшнего дня станет прохладнее. 10 апреля в отопительном сезоне 2017-2018 года поставят точку

10 апреля в отопительном сезоне 2017-2018 года поставят точку. Решение об отключении тепла принято Мозырским исполкомом. С сегодняшнего дня батареи похолодеют не только в жилом фонде. Объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские учреждения тоже решено отключать от подачи тепла. Основания: минимальная среднесуточная температура уже несколько дней уверено держится выше необходимой отметки в 8 градусов. Кроме того, прогнозы синоптиков и в дальнейшем не обещают значительного похолодания. Отопительный сезон завершен. Впереди у коммунальников – подготовка к периоду 2018-2019 года.