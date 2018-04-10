В Гродно начался суд над 22-летним мозырянином, который умудрился за два года обмануть 900 человек. Общая сумма ущерба, нанесенного мошенником, более 750 тысяч белорусских рублей

В Гродно состоялось первое судебное заседание по резонансному делу о создании финансовой интернет-пирамиды. На скамье подсудимых – 22-летний мозырянин, который создал и воплотил в жизнь преступную схему, обещая вкладчикам проекта до 300 процентов дохода в месяц. По материал следствия, заниматься мошенничеством парень начал в 2015 году. Он разместил в интернете сайт и создал в социальных сетях соответствующие группы, где рассказывал, чем занимается его финансовая организация и почему люди могут получить большие проценты за вложенные деньги. Однако факт, что фирма существует только на бумаге, предприимчивый делец скрыл. Для правдоподобности самым первым вкладчикам мозырянин даже выплатил какие-то деньги. А вот остальным так не повезло. Всего потерпевшими по делу признаны более 900 человек. География обширная: жители практически всех крупных городов Беларуси, а также России и Украины. Основная часть потерпевших из Гродно и Гродненской области, поэтому судебные заседания проходят именно на этой территории. Общая сумма присвоенных денег — более 750 тысяч белорусских рублей. В понедельник, 9 августа, подсудимому были зачитаны 83 листа обвинительного заключения. Опросы всех потерпевших продлятся примерно до августа. Мозырянину грозит до 10 лет лишения свободы.