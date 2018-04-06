В Беларуси с 14 по 21 апреля пройдет акция «Неделя леса — 2018», посвященная восстановлению лесов, поврежденных жуком-короедом

Уже 11 год подряд в Беларуси одна из недель посвящается лесам. В 2018 крупномасштабная экологическая акция пройдет с 14 по 21 апреля. Ее задачи – по возможности восстановить то все то, что уничтожила лесная саранча – жук-короед. А еще привлечь внимание общественности к насущным проблемам и воспитать бережное и уважительное отношения к природе. Главные участники акции – добровольцы. Ежегодно в неделе леса в Беларуси участвует порядка 60 тысяч человек. Самую активную поддержку обычно оказывают школьники, студенты, члены Белорусского республиканского союза молодежи, РОО «Белая Русь» и другие общественные организации. Добровольцы высаживают деревья, наводят порядок и чистоту, ремонтируют

места отдыха. На данный момент лесные хозяйства определяют перечень объектов, на которых и пригласят волонтеров.