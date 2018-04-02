В апреле белорусов ждут длинные выходные

Понедельник, который предшествует празднику «Радуница», отработать придется заранее. Рабочий день с 16 апреля перенесут на субботу 14 апреля. По такому же принципу перенесен рабочий день перед Первомаем. С понедельника 30 апреля—на субботу 28 апреля.

А вот рабочий день, предшествующий Дню независимости, нам придется отрабатывать позднее. Рабочий день с понедельника 2 июля переносится на субботу 7 июля.

Надо отметить, что организациям предоставлено право переносить рабочие дни в ином порядке, с учетом специфики производства.