«Увлекательное путешествие по Мозырскому краю». Презентация новой книги

В читальном зале библиотеки имени Пушкина собрались те, кто любит наш край. Неравнодушные и увлеченные. Их пригласили в увлекательное путешествие по мозырскому краю. Организатор литературной экскурсии – компания «Позитивная жизнь», молодые и позитивные мозыряне презентовали новый издательский проект.

Книга – подарок, литературный навигатор, украшение любой библиотеки. Ее сразу же обозначили – уникальный проект и не только для Мозыря. Аналогов нет в республики. Краевед, историк, известная в Мозыре личность Александр Бобр – автор нескольких книг о Мозыре. О проекте – только самые восторженные слова.

На страницах – красиво упакованные исторические факты. Здесь люди и события, предприятия и знаковые места. Здесь информация, причем поданная и приправленная лучшим литературным соусом.

О Мозыре можно много говорить, много писать, о его красоте, о его истории, людях и событиях. Можно подавать информацию по-разному. Позитивная жизнь презентовала по настоящему позитивный проект. Яркий, красочный и эксклюзивный. Можно не сомневаться, переворачивая страницы книги те, кто побывал в Мозыре, будут с теплотой и улыбкой вспоминать свое увлекательное путешествие по мозырскому краю.

Светлана Грудько. Юрий Горобец.