Уборка песка с городских улиц

На отдельных участках в городе еще можно заметить снежный покров, но одна из первых задач коммунальщиков – расчистить подведомственную территорию от песка. Для каждой бригады рабочих определен фронт работы на день. Это километры дорожного покрытия и тротуаров, дворы и скверы.

Основной причиной появления песка на проезжей части и других территориях специалисты называют природный рельеф. Тот самый, благодаря которому Мозырь называют белорусской Швейцарией. Наведение порядка в городе продолжается в плановом режиме. В рамках месячника по благоустройству особое внимание будет уделено также частному сектору, гаражам, парковкам и зеленым зонам.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.