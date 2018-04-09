Туристический теплоход «Белая Русь» открывает сезон круизов. Планируется, что в Мозырь он прибудет 5 мая.

Сезон круизов откроется в Бресте 28 апреля. Именно в этот день в путь по реке отправится теплоход «Белая Русь». Протяженность маршрута 523 км. Планируется, что в Мозырь «Белая Русь» прибудет 5 мая. Пассажиры тура «Жемчужина Полесья», в основном, — граждане России. Теплоход «Белая Русь» построен в 2016 году на судостроительном заводе в Пинске. Его параметры – 3 палубы, длина 50 метров, ширина 7 метров, скорость движения 15,5 км/ч — позволяют совершать круизы по Днепро-Бугскому водному пути. Это первый и пока единственный круизный теплоход в нашей стране. 16 кают принимают на борт до 39 пассажиров. В прошлом году теплоход выполнил 22 рейса по маршруту Брест — Мозырь и обратно. В сезоне-2018 запланировано 26 отправлений, последнее — 20 октября из Мозыря. На первый рейс из Бреста в Мозырь все билеты проданы. Путешественникам предлагают каюты четырех классов — люкс, комфорт, эконом-плюс и эконом. Стоимость туров в этом сезоне составляет от 380 до 1320 евро, практически на уровне прошлого года. При этом белорусам предлагается скидка в размере 5%. Самые дорогие путевки — в июле и августе.