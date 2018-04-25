Тротуарная дорожка на Малинина стала поводом для дискуссии. В редакцию позвонили взволнованные жители и сообщили, что рядом с рынком начали восстанавливать разрушенное пешеходное сообщение, но дорожки делают совсем без учета пожеланий жильцов. На место выехала наша съемочная группа.

Вот эта пешеходная дорожка, которая вызвала настоящий переполох среди жильцов ул. Малинина. Люди позвонили на «Телеканал» с просьбой помочь решить вопрос с обустройством верных пешеходных сообщений. Благоустройство на Малинина начали делать после того, как по осени здесь прокладывали теплотрассу. Сегодня строители приступили к восстановительным работам. Однако, по мнению жильцов, совершенно не прислушиваются к пожеланиям. Если говорить конкретнее, возмущение вызвало отсутствие ответвления, ведущего к входу на рынок.

Этот вытоптанный след говорит даже красноречивее устных пожеланий. О том, как будет выглядеть дорожка, мы поинтересовались у тех, кто курирует восстановительные работы. По их словам, строительство ведется строго по проекту. Но жильцов поспешили успокоить. Дорожку к рынку все-таки сделают.

Уже в нашем присутствии рабочие начали отбрасывать чернозем с места прокладки будущей пешеходной дорожки. Восстановительные работы планируют завершить в июне. Эти сроки названы с учетом бульвара Юности, благоустройство которого также пострадало при прокладке теплотрассы.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин.