Трагедия произошла в Калинковичском районе. На пожаре погиб мужчина

7 апреля в 05:43 спасатели Калинковичского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Юровичи. По прибытии первых подразделений МЧС дом был полностью охвачен огнем, кровля и потолочное перекрытие уже обрушились. В ходе тушения пожара при разборе конструкций было обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1977 года рождения. Он проживал один. В результате пожара дом полностью сгорел. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем. Проверку проводит следственно-оперативная группа.