Студия циркового искусства «Арена» подтвердила звание «Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь. Мозырские артисты представили на суд специальной комиссии Министерства культуры Республики Беларусь и зрителей свои лучшие цирковые номера.

Яркий концерт в ритме нон-стоп. Динамичная программа, где каждый номер – это отдельная сюжетная история, которую рассказывали артисты цирковой студии «Арена». Акробаты, эквилибристы, жонглёры. Во время представления у зрителей не раз захватывало дух. Каждый трюк они встречали бурными аплодисментами. Артисты выкладывались на полную. Зал переполняли эмоции. Удивление сменялось восхищением. Это демонстрация того, на что способно человеческое тело. Талант, а еще регулярные тренировки, тысячи репетиционных часов. Каждый элемент номера идеально отточен. Студия циркового искусства «Арена» представила на суд специальной комиссии Министерства культуры Республики Беларусь и зрителей свои лучшие цирковые номера – лауреатов и победителей международных цирковых конкурсов. Представлением с говорящим названием «Триумф» мозырские артисты подтверждали звание «Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь. Финалом цирковой программы стал групповой номер «Канатоходцы», обладатель Гран-При Международного циркового фестиваля на Кубе и лауреата V1 Международного циркового фестиваля молодых артистов в Монако. «Триумф» стал действительно триумфом. Комиссии мозырские артисты в очередной раз доказали – они достойны носить звание «заслуженного любительского коллектива». А зрителей в очередной раз порадовали ярким шоу.