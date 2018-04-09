Студия циркового искусства «Арена» подтвердила звание «Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь. Мозырские артисты представили на суд специальной комиссии Министерства культуры Республики Беларусь и зрителей свои лучшие цирковые номера.
Яркий концерт в ритме нон-стоп. Динамичная программа, где каждый номер – это отдельная сюжетная история, которую рассказывали артисты цирковой студии «Арена». Акробаты, эквилибристы, жонглёры. Во время представления у зрителей не раз захватывало дух. Каждый трюк они встречали бурными аплодисментами. Артисты выкладывались на полную. Зал переполняли эмоции. Удивление сменялось восхищением. Это демонстрация того, на что способно человеческое тело. Талант, а еще регулярные тренировки, тысячи репетиционных часов. Каждый элемент номера идеально отточен. Студия циркового искусства «Арена» представила на суд специальной комиссии Министерства культуры Республики Беларусь и зрителей свои лучшие цирковые номера – лауреатов и победителей международных цирковых конкурсов. Представлением с говорящим названием «Триумф» мозырские артисты подтверждали звание «Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь. Финалом цирковой программы стал групповой номер «Канатоходцы», обладатель Гран-При Международного циркового фестиваля на Кубе и лауреата V1 Международного циркового фестиваля молодых артистов в Монако. «Триумф» стал действительно триумфом. Комиссии мозырские артисты в очередной раз доказали – они достойны носить звание «заслуженного любительского коллектива». А зрителей в очередной раз порадовали ярким шоу.
Студия циркового искусства «Арена» подтвердила звание «Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь
Студия циркового искусства «Арена» подтвердила звание «Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь. Мозырские артисты представили на суд специальной комиссии Министерства культуры Республики Беларусь и зрителей свои лучшие цирковые номера.