СШ № 1 стала центром театрального мастерства. Здесь состоялся районный этап областного фестиваля любительских театральных коллективов «Аркад»

12 коллективов приехали в первую школу, чтобы побороться за звание лучшего. Фестиваль любительских театральных коллективов «Аркад» проводится уже пятый год подряд. В этом театральном сезоне со сцены звучали английский, немецкий, испанский и французский языки.

В составе жюри – педагоги, владеющие иностранными языками. При оценивании выступлений учитывали языковую компетентность, исполнительское мастерство, артистизм, художественное оформление и музыкальное сопровождение постановки, сценические костюмы и оригинальность выступления.

В итоге третье место у 9 и 14 школ, дипломы второй степени у французов и немцев из 16 школы, диплом первой степени получил коллектив средней школы №13 с постановкой на немецком языке. Также были вручены дипломы в номинациях: «Лучшая мужская и женская роль», «Лучшая роль второго плана», «Лучшая режиссерская постановка», «Лучший сценарий» и «Лучшие костюмы». Победители представят Мозырь на областном этапе фестиваля «Аркад».