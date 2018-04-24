Слет юных инспекторов дорожного движения

Знать правила дорожного движения, уметь оказать первую помощь и справиться с управлением велосипеда на импровизированной трассе. Такие требования к своим участникам предъявляет конкурс среди юных инспекторов движения. Районный этап традиционно прошел в 15-ой школе.

Девиз, речёвка и заготовленное домашнее задание из сценических зарисовок и музыкальной композиции. Конкурс ЮИД если и похож на соревнования школьной самодеятельности тем, что начинается в актовом зале, то очень скоро для его участников приобретает свой особый антураж, подчиненный единственному требованию – как можно лучше показать свои знания, оценку которому традиционно даст компетентное жюри. А кто, как сотрудник госавтоинспекции, лучше проверит знания правил дорожного движения? Юными инспекторами движения учащиеся школ города становятся, посещая объединение по интересам. Ежегодный конкурс — своеобразный экзамен, за успехи в котором не ставят аттестационный балл. Чтобы ошибки не стали фатальными в будущем. Организаторы напоминают, цель конкурса, конечно не в том, чтобы выявить победителя, важно еще раз напомнить о том, что должен знать каждый. Лучше других уметь оказать первую помощь, а также справиться с прохождением импровизированной трассы на велосипеде. Тройку победителей на этот раз замкнула команда Козенской школы, учащиеся 16 школы заняли второе место. Победу одержали хозяева соревнований – команда «Форсаж». Следующие испытания на знания правил дорожного движения учащихся 15 школы ждут в санатории «Чёнки», где пройдет областной этап конкурса.

Вячеслав Приписнов.