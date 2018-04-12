Семинар-учеба для председателей ЖСПК

Важные и актуальные темы обсудили участники семинара-учебы для председателей жилищных кооперативов. На вопросы собравшихся в большом зале Мозырского райисполкома ответили представители правоохранительных органов и коммунальных служб.

Совместными силами решать важные вопросы учились председатели жилищных кооперативов и товариществ собственников. На большой семинар в Мозырский райисполком пригласили тех, кто сегодня практически руководит бытовой и коммунальной жизнью жителей многоквартирных домов. В городе действует самая большая профильная ассоциация в стране. «Мозырский собственник» основан в марте 2014 года. Он объединяет полсотни ЖСПК, за это время наработан уникальный опыт в управлении недвижимым имуществом. Всего же, так называемых, «кооперативных» домов в несколько раз больше. В каждом проживают десятки семей. На семинар-учебу пригласили руководителей структурных подразделений исполкома, представителей правоохранительных и надзорных органов, коммунальных служб. Мероприятие прошло в диалоговом формате, ведь найти общие решения можно, лишь обсуждая сам вопрос. Советы и рекомендации тем, недавно вступил в должность председателя ЖСПК, давали более опытные коллеги. Кстати, до 16 апреля включительно можно подать заявку на конкурс «Лучший двор ЖСПК». Основные критерии оценки в состязании по благоустройству — техническое состояние дома, наличие кустарников и цветов, малых архитектурных форм, детских, спортивных, игровых площадок. Победителю приз – премия на сумму 1715 руб.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.