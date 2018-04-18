Семинар на старте посевной

На старте посевной кампании-2018 аграрии Мозырщины собрались на выездной семинар. Изучить передовой опыт и перенять лучшее на поля совхоз-комбината «Заря» приехали руководители и агрономы сельхозпредприятий района.

Весенне-полевые работы – процесс, очень ответственный для каждого сельхозпредприятия. Посевные агрегаты в этом году на поле вывели позже положенного, сказались нестабильные погодные условия. На старте большой посевной кампании инженерно-агрономическая служба двух районов – Мозырского и Наровлянского, — собралась на семинар-учебу. Говорили, в основном, о тонкостях возделывания главной стратегической культуры – кукурузы. Семинар для аграриев организовали выездной, с посещением полей лидера сферы – совхоза-комбината «Заря». В крупнейшем хозяйстве района задачи ежегодно ставят масштабные. Регулировка и настройка техники, особенности подкормки почвы и внесения минеральных и органических удобрений. Опытом работы руководство «Зари» делится охотно.

С началом посевной стартовали и соревнования среди сельхозпредприятий и механизаторов. Итоги будут подводиться ежедневно, за пятидневку и в конце весенне-полевых работ. Кроме профессионального признания аграриев ждут и ценные подарки. Внимание ведомственный профсоюз уделит также условиям работы и организациям питания. А от руководства района пришла приятная новость о повышении заработной платы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.