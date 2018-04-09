Очередное событие в рок-сообществе города. На сцене ДК «Строитель» состоялось открытие долгожданного сезона для всех любителей тяжелой и альтернативной музыки. Рок Весна-2018 пришла в Мозырь.

Для Мозыря рок-концерты событие не новое и не редкое, но каждый из них становится долгожданным. Весенний особенно, поскольку дает старт для новых начинаний и предвещает события на год вперед. В этот раз сотрясали сцену грифами и басами как маститые рок-гуру тяжелого метала из группы «Grosad», так и новички группы «Фантом», еще не совсем определившиеся как со стилем, так и с собственным мировоззрением. Многим кажется, что рок умер, а пророческие строки БГ тому подтверждение. Но если и так, даже если рок-музыка мертва, то кто все эти люди в майках с бессмертной Нирваной и с гитарами наперевес? На открытии очередного сезона не обошлось и без сюрпризов. Группа Grosed представила на суд публики свою новую песню из будущего альбома, выход которого запланирован к концу уже этого года. На сборных концертах публика не всегда проявляет бурную активность. Группы играют в разных жанрах и в разной манере. Но у каждой есть свои преданные почитатели, готовые пройти за кулисы и поддержать в минуты тяжелого соло. Как итог, первый концерт сезона 2018 прошел без излишней тучности народа. Данное мероприятие хоть и было открытым, но посетили его лишь истинные почитатели местной рок-музыки. Это может показаться странным кому-то, но дух бунтарства в этих людях неискореним, а желание играть и вовсе заложено на генном уровне. И уже совсем скоро, на этой площадке или на какой-нибудь еще, мы сможем услышать их вновь и почувствовать волнение от красочного звучания медиаторов по струнам.