Республиканский семинар в политехическом колледже

Внедрение блогов, технологий мобильного и дистанционного обучения в образовательный процесс обсудили в Мозыре. На базе политехнического колледжа прошел республиканский семинар, участники которого представляли крупные учреждения профессионального обучения страны.

Для любого учреждения образования иметь сегодня свой сайт – это не просто хороший тон, а необходимость, продиктованная временем. Учащаяся молодежь активно общается через социальные сети, «серфит» информацию в поисковиках, а важное – оставляет в «облачных» хранилищах. Специалисты советуют преподавателям не забирать гаджеты на уроках и парах, а использовать их возможности. Одна из задач семинара – дать возможность его участникам пообщаться с коллегами, обменяться идеями и наработками. А после – привнести опыт друг друга в своих колледжах, лицеях и учебно-методических центрах.

За два дня семинара гости Мозырщины смогли также познакомиться со страницами истории и современности города, побывать на выступлении творческих коллективов Дворца культуры нефтепереработчиков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.